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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Hindistan’da kaplanı öldüresiye dövdüler - Kaplanı döven 4 kişi gözaltına alındı

- Hindistan’da kaplanı öldüresiye dövdüler - Kaplanı döven 4 kişi gözaltına alındı

kaplanın dövüldüğü anlar

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’da kaplanı öldüresiye dövdüler- Kaplanı döven 4 kişi gözaltına alındı YENİ DELHİ

Sosyal Medya Acımasız Bild Gesi 


- Hindistan’da insanlara saldıran kaplanı acımasızca döven 4 kişi gözaltına alındı. Uttar Pradeş eyaletinin Pilibhit Tiger Reserve bölgesinde yaşayan ve yolunu şaşırarak insanların yaşadığı bölgeye gelen bir kaplan, bölgedeki bir insanı yaralamasının ardından halk tarafından öldüresiye dövüldü. Birçok kişinin kaplanı uzun sopalar ile dövdüğü olayın videosu viral olarak yayılırken, kaplanın dövülmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı. Yaşanan olay sonrası 4 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, kaplanın bölgedeki vatandaşlara saldırdığının altı çizildi.
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