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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Hindistan’da iki trenin çarpışma anı Haberi

- Hindistan’da iki trenin çarpışma anı Haberi

kaza anı

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı YENİ DELHİ

Tren Kazası Gana Başkent 


- Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışma anının görüntüleri ortaya çıktı. Hindistan'ın Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad’daki Kacheguda istasyonunda dün iki tren çarpıştı. İstasyona yaklaşan trenlerin yavaş hareket etmesi nedeniyle olası bir facia önlendi. En az 12 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Yapılan ön soruşturmaya göre kaza, sinyalizasyon sorunu nedeniyle meydana geldi.
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