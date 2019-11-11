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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Hindistan’da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

- Hindistan’da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

Çarpışan trenlerin görüntüsü

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Hastane Tren Seferleri Gana Başkent 


- Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Hindistan'ın Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad’daki Kacheguda istasyonunda iki tren çarpıştı. Kazada en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi. İstasyona yaklaşan trenlerin yavaş hareket etmesi nedeniyle olası bir facianın önlendiği öğrenildi. Hindistan Demiryolları Bakanı Piyush Goyal, yerel makamlara yaralılara derhal yardım etme talimatı verdi. Yaralanan yolcuların yakındaki hastanelere götürüldüğü, kaza nedeniyle bazı tren seferlerinin ertelendiği belirtildi. Yapılan ön soruşturmaya göre, kaza sinyalizasyon sorunu nedeniyle meydana geldi.
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