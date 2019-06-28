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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Hindistan'da Fırtına: 31 Ölü İzle

- Hindistan'da Fırtına: 31 Ölü İzle

Hindistan'dan görüntüler

Şiddetli Fırtına 

-Fırtına ve yıldırım görüntüleri
-Yağış görüntüleri

( YENİ DELHİ ) - Hindistan'da fırtına: 31 ölü YENİ DELHİ

- Hindistan'ın Bihar eyaletinde etkili olan fırtınada 31 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Hindistan devlet medyasında yer alan habere göre, Bihar eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Hükümet, fırtınada hayatının kaybedenlerin aileleri için maddi yardımda bulunulacağını açıkladı.
Bihar Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, sağlık görevlilerine yaralılara ücretsiz tedavi hizmeti verilmesi talimatı verdi. Meteoroloji departmanı, önümüzdeki 24 saat içinde eyalette daha şiddetli fırtınaların görüleceği uyarısını yaptı. Uttar Pradesh eyaletinde bu hafta yağmura bağlı kazalarda 17 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralandı.
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