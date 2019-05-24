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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
- Hindistan’da Feci Yangın: 16 Ölü

- Hindistan’da Feci Yangın: 16 Ölü

yangın detay

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’da feci yangın: 16 ölü YENİ DELHİ

Sosyal Medya Başsağlığı Eğitim Merkezi 


- Hindistan’da bir eğitim merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’da bir eğitim merkezinin ikinci katındaki derslikte yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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