- Hindistan’da Feci Yangın: 16 Ölü



- Hindistan’da bir eğitim merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’da bir eğitim merkezinin ikinci katındaki derslikte yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

