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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Hindistan'da devam eden protestolarda ölü sayısı 20'ye yükseldi Haberi

- Hindistan'da devam eden protestolarda ölü sayısı 20'ye yükseldi Haberi

Protestocularla polisin çatışması

Vatandaşlık Protesto Çatışma Yasaklar Hükümet 

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( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan'da hükümetin vatandaşlık yasasına yönelik devam eden protestolarda ölü sayısının 20'ye ulaştığı bildirildi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde hükümetin Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protestolar, toplanma yasaklarına rağmen devam ediyor. Polis ile göstericiler arasında yaşana şiddetli çatışmalar sonucu 5 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Öte yandan Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin, protestolara neden olan vatandaşlık yasasına yönelik ülkedeki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün bakanlar ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
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