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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Hindistan Başbakanı Modi yemin ederek göreve başladı

- Hindistan Başbakanı Modi yemin ederek göreve başladı

programdan görüntüler

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Sosyal Medya Televizyon Parlamento Seçimleri Yemin Töreni Parlamento 


- Hindistan’da ikinci kez başbakan seçilen Narendra Modi yemin ederek görevine başladı.
Hindistan’da ikinci kez başbakan seçilen Narendra Modi yemin ederek görevine başladı.
Modi başkanlığındaki yeni Hindistan Hükümeti için düzenlenen yemin töreni ulusal televizyonların tamamında yayınlandı. Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte yemin eden Modi, ülkenin ciddi ekonomik sorunlarına rağmen (düşük GSYİH, yüksek işsizlik ve yüksek sosyal eşitsizlik) resmi olarak ikinci kez hükümet başkanlığı görevini üstlenmeyi başardı. Törene, dünyanın dört bir yanından devlet başkanları da olmak üzere yaklaşık 8 bin misafir katıldı.
Davetliler arasında Modi’nin seçime hile karıştırdığını iddia ederek seçimin yenilenmesini talep eden Rahul Gandhi ve annesi Sonia Gandhi de yer aldı. Modi'yi zaferinden dolayı kutlamasına rağmen Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın yemin törenine katılmaması dikkat çekti. Yemin töreni ve yeni hükümet hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Modi, “Bugün yemin eden herkese tebrikler. Bu takım gençlik enerjisi ve yönetim tecrübesi ile harmanlanmış. Hep birlikte biz Hindistan’ın ilerlemesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı. Modi başkanlığındaki Bharatiya Janata Partisi (Hint Halk Partisi, BJP) 19 Mayıs'ta yapılan parlamento seçimlerini kazanmış ve Parlamentodaki 543 sandalyenin 303'ünü elde etmişti. (YAŞ-DK-Y)
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