- Hindistan Başbakanı Modi, halkla yoga yaptı - 4.Uluslararası Dünya Yoga gününden renkli anlar Haberi

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( YENİ DELHİ ) - Hindistan Başbakanı Modi, halkla yoga yaptı- 4.Uluslararası Dünya Yoga gününden renkli anlar YENİ DELHİ



- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Uluslararası Yoga Günü kapsamında Dehradun'daki kutlamalara katılarak halka birlikte yoga yaptı. Hindistan başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 4. kez kutlanan Uluslararası Yoga Günü, renkli anlara sahne oldu. Yoga “kavuşma”, “birlik”, “karşılaşma” gibi kelimelerle özleştirilirken beden ve ruhu birleştiren bir meditasyon yöntemi olarak tanımlanıyor. Hindistan’ın Bangalore, Bhopal, Yeni Delhi gibi çeşitli şehirlerinde düzenlenen yoga seansları halkı birleştirerek renkli anlara sahne oldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Dehradun'daki kutlamalara katılarak halka birlikte yoga yaptı. Büyük ilgi gören etkinliğe 50 binden fazla kişi katıldı.

Ülkenin dört bir yanında ilgi gören etkinliklere Bhopal kentindeki hapishanedeki tutuklular, Bangalore’daki Hintli Müslüman kadınlar, Hint Donanması personeli ve öğrenciler katıldı.

Hindistan'da yaşayan Tibetliler, Hindistan'ın Dharamsala kentinde Tsuglagkhang tapınağında meditasyon yaptı. Bangladeş'in başkenti Dakka’da Bangabandhu Ulusal Stadyumu'ndaki düzenlenen yoga etkinliğine 5 binden fazla kişi katılarak yoga yaptı. Hindistan'ın Uluslararası Yoga Günü'nün 21 Haziran'da kutlanması önerisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2014 yılında ilan edilmişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Türkiye de dahil olmak üzere 177 üye ülke “Dünya Uluslararası Yoga Günü”nü ilk olarak 2015’te kutlamıştı.

