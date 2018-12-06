Hindileri çalınınca gözyaşlarına boğulan Fadik Teyze hindilerine kavuştu

-Teyzenin kapısının çalınması

-Fadik teyze ile görüşmeleri

-AHBAP Aksaray gönüllüsü Mensur Atıcı Röp.

-Fadik teyze Röp.

-ARŞİV



( AKSARAY )- Fadik Sert’in yardımına Sanatçı Haluk Levent koştu AKSARAY



- Aksaray’da yılbaşında satmak için beslediği hindileri çalındıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Fadik Sert’in yardımına Sanatçı Haluk Levent koştu. Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı dernek aracılığıyla Fadik teyzeye hindilerinin parasını ulaştırdı. AHBAP Aksaray gönüllüsü Mensur Atıcı ile Aylin Kara hindilere çalınan Fatik Sert'i evinde ziyaret etti. Fadik Teyze ile görüşen AHBAP gönüllüleri Fadik teyzeye sevindirici haberi vererek hindilerinin parasının verileceğini bildirdi. AHBAP Aksaray gönüllüsü Mensur Atıcı, Fadik teyzenin çalınan hindilerini haberlerde izleyince Haluk Levent’in kendilerine ulaştığını belirterek, “Bize durumu bildirdi. ‘Aksaray'da teyzemizin emeği ile büyütüp yılbaşında satmak istediği hindileri çalınmış. Ona hindileri verilecek, haydi çocuklar’ dedi.

Biz de hemen teyzemize ulaşmaya çalıştık. Bir gönüllümüz olan Mevlüt bey duruma müdahil oldu ve teyzeye yardımcı olmak istediğini belirtti.

Biz de hindilerin fiyatını ve teyzemizin IBAN numarasını öğrenip para teyzenin hesabına yatırıldı. İstediği zaman bu parayı çekip kullanabilir” diye konuştu.

Hindileri çalınan yaşlı teyze Fadik Sert ise, “Mısırgalarıma ağlıyorum, onlar benim ekmek teknemdi, ben onlarla geçiniyordum. Ben onları gözümle güderdim, aldığım adama mısırga borcum vardı, ben onları ödeyeceğim satacağım derken yavrucuklarım çalındı. Hiç aklımdan çıkmıyor. Ben burada elin duvarının dibinde oturuyorum. Ödemeyip de ne yapacağım. Dünden adama telefon edince, 'pazara götür git pazara bak dedi.

' Canın sağ olsun demedi, diyemedi ve hindilerin parasını istedi. Sen nasıl ödeyeceksin o parayı dedi.

Akşamdan beri aklımdan çıkmıyor” diye konuştu.

(YC-AH-

