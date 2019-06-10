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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hindi üretim tesisi yıldırım düşmesi sonucu alev alev böyle yandı

Hindi üretim tesisi yıldırım düşmesi sonucu alev alev böyle yandı

KÜMES ALEVLER İÇİNDE, İTFAİYE SÖNDÜRME ÇALIŞMASI, İTFAİYEYE YARDIM EDEN VATANDAŞLAR

( KÜTAHYA )- Yıldırımın düştüğü çiftlikte yaklaşık 500 hindi yavrusu telef oldu KÜTAHYA

İtfaiye Aracı Yıldırım Düşmesi Trol 


- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 500 hindi telef oldu. Edinilen bilgilere göre, Tepecik beldesi yakınlarında Hakan Şahin'e ait hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüdü ve hindi üretim çiftliği kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonunda yaklaşık 500 yavru hindinin telef olduğu bilgisi edinildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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