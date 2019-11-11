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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hilmi Güler, yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen Salih’in misafiri oldu

Hilmi Güler, yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen Salih’in misafiri oldu

Detaylar

İsaf Yağan 

-Başkanın Salih'i ziyareti
-hilmi Güler'in açıklaması
-Detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun Gürgentepe ilçesi Gülbelen Mahallesi’nde yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen zihinsel engelli Salih Belen’i ziyaret etti. Gülbelen Mahallesi’nde yoldan geçen kişi ve araçları bekleyip selam veren Belen’in yağan yağmurdan korunması için Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir tarafından bekleme durağı yaptırılmıştı. Salih Belen, Salih’in Yeri adıyla yaptırılan bekleme durağında bu kez Başkan Güler’i ağırladı. Gerçekleşen ziyarette konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bugün Gürgentepe ilçemizin sevilen simalarından olan Salih’i ziyarete geldim. Hem kendisinin yemesi hem de gelen misafirlerine ikram etmesi için ona çikolata getirdim. Salih’in ihtiyaçlarını, taleplerini dinledim. Ne zaman bir şeye ihtiyacı olursa biz onun yanında olacağız. Salih bizim gönlümüzde. Ayrıca Gürgentepe Kaymakamımız Nursel Hanım’ın bu güzel düşüncesi için kutluyorum” dedi.

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