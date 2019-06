Hilmi Güler’den tarım atağı

-Yaylada koyunlardan detay



( ORDU )- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler:- “Perşembe günü, 15 çiftçiye 330 adet Bafra koyunu dağıtacağız” ORDU



- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tarım projeleri kapsamında gelir getirecek projeleri uygulamaya başladıklarını açıkladı.

Başkan Güler, tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla sıkı bir çalışma içine girdiklerini söyledi.



29 Nisan tarihinde ‘Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme' projesi kapsamında üreticilere 235 bin liralık 40 bin adet hıyar, 50 bin adet aşılı domates fidesi, 4, 5 ton ağırlığında 51 top sera naylonu dağıtımı yaptıklarını hatırlatan Başkan Güler, 400 üreticinin yararlanacağı proje kapsamında yaklaşık 600 ton domates, 300 ton hıyar üretimi gerçekleştirileceğini, bu üretimin il ekonomisine katkısının ise yaklaşık 4 milyon TL civarında olacağını kaydetti.

330 koyun dağıtılacak Tarıma yönelik destek ve projelerin devam edeceğini kaydeden Başkan Güler, 13 Haziran Perşembe günü 15 çiftçiye toplam 330 adet damızlık dişi, 30 adet damızlık koç olmak üzere toplam 330 adet Bafra koyunu dağıtımı gerçekleştireceklerini aktardı. Başkan Güler, son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla et, süt ve döl verimi oldukça yüksek olan, 2 yılda 3 doğumla 6 adet yavru elde edilebilen Bafra koyunu dağıtımıyla et, süt verimini arttırmayı hedeflediklerini ve hayvancılık sektörüne destek vereceklerini dile getirdi. Başkan Güler, “Bölgemizde yetiştiriciliği yapılan koyun ırkı Karayaka koyunudur. Karayaka ırkı süt ve döl verimi düşük yerli bir ırktır. Proje kapsamında örnek sürüler oluşturulması amaçlanan koyun ırkı ise Sakız ırkı ile Karayaka ırkının melezi olan Bafra koyunudur. Bafra koyunu Karayaka ırkına göre oldukça süt ve döl verimi yüksek olan, bölgeye adaptasyon sorunu bulunmayan melez ırklarımızdan biridir. Bölgemiz koyunu olan Karayaka ırkı koyunlardan 2 yılda iki kuzu elde edilirken, ikizlik oranı oldukça yüksek olan Bafra koyunundan 2 yılda 3 doğumla 6 adet yavru elde etmek mümkündür. Proje kapsamında kurulacak örnek sürüler ile hem ilimizdeki koyun varlığı hızla arttırılacak hem de koyun yetiştiriciliği çok daha karlı bir meslek haline dönüşmüş olacaktır” dedi.

“Koyunculuk kazanç kapısı olacak" Başkan Güler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürecekleri projeyi üreticiler açısından ekonomik kazanç haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Proje özellikle ilimizin sahil kesimi başta olmak üzere koyunculuğun yaygın yapıldığı mera ve yaylak alanlara sahip ilçelerinde de uygulanacaktır. Bu sene ilki gerçekleştirilecek olan proje kapsamında 15 yetiştiriciye 20'şer koyun ve 2 şer koç verilmek suretiyle Bafra koyunu sürüleri oluşturulacaktır. Projenin beş yıllık projeksiyonu ışığında yıllar içerisinde sürüler hem büyüyecek hem de ürettiği damızlık materyallerin satışı ile gelir elde edeceklerdir. Yapılan fizibilite çalışmalarına göre koyun dağıtılan her kişiye ilk yılın sonunda 36 bin, ikinci yıl 70 bin, üçüncü yıl 145 bin, dördüncü yıl 300 bin, beşinci yıl ise yaklaşık 500 bin lira kar elde etmelerini bekliyoruz. Proje kapsamında dağıtacağımız koyunlardan doğan kuzuların kesimine müsaade edilmeyecek olup bu sürülerden 5 yıl boyunca elde edilecek damızlık dişi ve erkek Bafra koyunları ile ilimiz ve bölgemizde yeni sürüler oluşturulacak. Özetle; bölgemizdeki Karayaka ırkı koyunu Bafra koyunu ırkına dönüştürerek koyunculuğu yüksek gelir getiren bir sektör haline getireceğiz.”