“Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek” çalışmaları Erzurum’da devam ediyor

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Unilever, hijyen bilincini geliştirmek ve okulların hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla başlattığı "Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek" projesi için Erzurum'da bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle Erzurum'da belirlenen okullardaki tuvaletlerin bakımını gerçekleştiren Domestos, okulların hijyen standartlarının sürdürülebilir olarak iyileştirilmesi için malzeme desteğinin yanı sıra temizlik görevlilerine yönelik eğitim çalışmalarıyla da hijyen bilincine katkı sağlıyor. Tüm dünyada 2020 yılına kadar 25 milyon insanın daha iyi koşullarda tuvaletlere erişimini sağlamasına destek hedefiyle çalışan Domestos, okulların hijyen standartlarını yükseltmek ve hijyen bilincine yönelik farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği "Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek" projesine Erzurum'daki okullarla devam ediyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Domestos Marka Müdürü Hande Ottekin’in katılımıyla Erzurum Lisesi’nde yapılan toplantı ile paylaşıldı. Erzurum’da 10 okulda tuvalet hijyenine destek sağlanıyor Olumsuz tuvalet koşullarından çocukların fiziksel ve psikolojik açıdan etkilendiği gerçeğinden yola çıkan Domestos, "Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek" projesini tüm Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerin desteğiyle gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Erzurum'da belirlenen 10 okulda tuvaletlerin bakımına yardımcı oluyor ve okullara malzeme desteği sağlıyor. Ayrıca okullarda temizlikten sorumlu yardımcı hizmetler görevlileriyle bir araya gelen Domestos, Hijyen Uzmanları ile hijyenin önemini ve doğru temizliğin adımlarını anlatıyor. Toplantıda konuşan Domestos Marka Müdürü Hande Ottekin, “ Bilindiği üzere kötü hijyen koşulları her yıl dünyada milyonlarca insanın çok ciddi sağlık koşullarıyla karşılaşmasına neden oluyor. Bugün dünyada 4.5 milyon insanın tuvalet erişimi konusunda oldukça yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Domestos olarak her yere hijyen götürme misyonu üstleniyoruz. Unilever sürdürülebilir yaşam çerçevesi içerisinde 2020’ye kadar 25 milyon insanın daha iyi koşullarda tuvalete erişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin hijyen bilincini geliştirmek için tuvaletlerle ilgili yeni projeler gerçekleştiriyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise “Bu proje kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Valiliğimizin de desteğiyle Domestos tarafından yürütülen “Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek” projesi kapsamında hijyen kuralları ve hijyen sağlama açısından gerekli bilgiler anlatılacak. Temizliği hijyeni okullarda en üst seviyeye getirmek için bu proje ilimize yön verecektir. Bu proje kapsamında ilk etapta ilimizde bulunan 10 okulun tuvaletlerinin yenilenme işlemlerine başlandı. Okullarımızın temizlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ürün bağışı da yapıldı. Okullar çocuklarımızın yeni bir hayata adım attıkları, ebeveynlerinin kontrolü dışında olan yeni bir ortamdır. Okul tuvaletlerinde gerekli hijyen standartları sağlanmazsa ve mikroplardan arındırılmazsa çocuklarımızın sağlığı için ciddi risk teşkil eder. Bizim görevimiz bizlere emanet edilen çocuklarımızı korumak, kollamak ve aynı zamanda da salgın hastalıklara yakalanmalarını engellemektir. Devletimizin kesintisiz iyileştirme çalışmalarına özel sektörün katkıları da çok önemlidir. Kurumumuz adına şirket yetkililerine çok teşekkür ediyorum inşallah bu tür projelerde ileride yine bulunmak isteriz “ şeklinde konuştu.

2011 yılından bu yana Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile birlikte hayata geçirilen "Eğlen, Öğren, Hijyen" projesiyle çocuklara eğitim noktalarında hijyen eğitimi veriliyor. 2016 yılından bu yana da "Okullara Domestos Bağışı"projesi kapsamında okul yönetimlerinden ve velilerden gelen talepler doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği yaparak okullara ürün bağışı yapıyor. Domestos, proje ile bugüne kadar 13 binden fazla okulu ziyaret ederek 3.6 milyondan fazla çocuğa fayda sağlamaya yardımcı oldu.

