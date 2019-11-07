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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı - ANKARA Video

Hijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı - ANKARA Video

- Polis ekiplerinin eğlence merkezlerinde denetimde bulunması - Polislerin kimlik kontrolünde bulunması - Eğlence merkezlerinin mutfaklarıHijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı - Ankara Emniyet ve İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüklerince, Kızılay Sakarya ve Yüksel caddelerinde bulunan eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi - Denetimlerde hijyen kurallarına uymadıkları ve yangın merdiveni bulundurmadıkları gerekçesiyle birçok eğlence mekanı hakkında yasal işlem yapıldıANKARA (AA) - Ankara Emniyet ve İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüklerince, Kızılay Sakarya ve Yüksel caddelerinde bulunan eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde, hijyen kurallarına uymadıkları ve yangın merdiveni bulundurmadıkları belirlenen iş yerlerine yasal işlem uygulandı. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 500 polisin katılımı ile Sakarya ve Yüksel caddelerinde bulunan 83 eğlence mekanında asayiş uygulaması yapıldı.Denetimlerde 983 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı. - Kurallara uymayan mekanlara cezai işlem uygulandıUygulamada, polis ekiplerine İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı uzmanlar da eşlik etti. Denetlenen birçok eğlence mekanında, hijyen kurallarına uymayan şartlar, SGK'siz işçi çalıştırma gibi konularda aksaklıklar tespit edilirken, bazı iş yerlerinde ise yangın çıkışı, x - ray cihazı ve güvenlik görevlisi bulunmadığı belirlendi.Mekanlar hakkında yasal işlem başlatan ekipler, bazı iş yerlerini ise mühürledi.Denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirten çevre esnafı ve vatandaşlar ise bazı eğlence mekanlarından gelen yüksek sesten rahatsız olduklarını, bu konuda ilçe belediyesine şikayette bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını iddia etti.

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