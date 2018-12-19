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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Hiçbir bağımlılık oranı bu kadar yüksek olmadı' - EDİRNE

'Hiçbir bağımlılık oranı bu kadar yüksek olmadı' - EDİRNE

"Hiçbir bağımlılık oranı bu kadar yüksek olmadı" - EDİRNE

: - Panelden detaylar - Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan'ın konuşması. "Hiçbir bağımlılık oranı bu kadar yüksek olmadı" - USMED Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan: - "Sosyal medya bağımlılığı dünyada ortalama yüzde 45'lere yükseldi. Dünya tarihinde hiçbir bağımlılık bu kadar yüksek olmadı. İnsanlarımızın bu bağımlılığı övünerek söylemesi de toplumsal anlamda büyük bir sorundur"EDİRNE (AA) - Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, sosyal medya bağımlılığının dünyada ortalama yüzde 45'lere yükseldiğini belirterek, "Dünya tarihinde hiçbir bağımlılık bu kadar yüksek olmadı. İnsanlarımızın bu bağımlılığı övünerek söylemesi de toplumsal anlamda büyük bir sorundur." değerlendirmesini yaptı.Ercan, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nce Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen, "Sosyal Medyanın İnsan Hayatındaki Etkileri ve Yapay Zeka" konulu panelde konuştu.
Sosyal medya bağımlılığının tehlikeli duruma geldiğini belirten Ercan, "Sosyal medya bağımlılığı dünyada ortalama yüzde 45'lere yükseldi. Dünya tarihinde hiçbir bağımlılık bu kadar yüksek olmadı. İnsanlarımızın bu bağımlılığı övünerek söylemesi de toplumsal anlamda büyük bir sorundur. Uyuşturucu ya da sigara bağımlıları, bağımlılıklarını utanarak söyler ya da söyleyemez ancak sosyal medya bağımlısı bunu övünerek anlatıyor. Hastayım diyor ve bunu gülerek söylüyor. Çok önemli problem bu." ifadelerini kullandı.Sosyal medya bağımlılığının insan psikolojisi ve bedenine zarar verdiğini anlatan Ercan, şunları kaydetti:"Özellikle çocukların ve gençlerin gelişme çağında bu durum çok zararlı sonuçlara yol açıyor. Sosyal medya uykunuzu geciktiriyor, gece 02.00, 03.00'lere kadar uyumuyorsunuz. Her şeyi erteliyorsunuz. Arkadaşlıkları, ödevleri, yemeğinizi, su içmenizi... Her şeyi erteliyorsunuz. Muhabbetinizi, annenizi, babanızı, akrabalarınızı, yürüyüş yapmayı, sporu her şeyi erteliyorsunuz bunun için. Erteledikçe kafanızdaki ağırlık artıyor, taşıyamıyorsunuz ve psikolojinizle birlikte vücudunuz da düşüyor. Sosyal medya hayatımızı ele geçirdi. Düşüyorsunuz, hepinizin ömrü hayatı su gibi kayıyor ayağınızın altından."Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da sosyal medyanın hayatın her alanına girdiğini belirterek, "Bunun insanlar açısından olumlu ya da olumsuz etkileri var. Bu olumsuz etkileri en aza indirmek için bilinçli olmalıyız ve çevremizdekileri de uyarmalıyız." diye konuştu.
Panele, lise ve üniversite öğrencileri katıldı.

Sosyal Medya Bağımlılık Psikoloji Konferans Öğrenciler 

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