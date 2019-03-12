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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
'Hiç kimse bizi, suçlu Suriye rejimi ile ilişkileri düzeltmeye zorlayamaz' (2) - BEYRUT

'Hiç kimse bizi, suçlu Suriye rejimi ile ilişkileri düzeltmeye zorlayamaz' (2) - BEYRUT

"Hiç kimse bizi, suçlu Suriye rejimi ile ilişkileri düzeltmeye zorlayamaz" (2) - BEYRUT

: - Lübnan Enformasyon Bakanı Cemal el - Cerrah ile röportajLübnan Enformasyon Bakanı Cemal el - Cerrah, hiç kimse mülteciler konusunu bahane ederek kendilerini, suç işlemiş Suriye rejimi ile yakınlaşmaya zorlayamayacağını söyledi.

Lübnan Başbakanı Saad el - Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi mensubu Cerrah, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönmesinin yanı sıra Suriye rejimi ile ilişkileri düzeltme, İngiltere'nin Hizbullah'ı terör listesine alma kararına ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere İç Savaş Mülteci Rejim Forma 

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