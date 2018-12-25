Hiç gitmediği İzmir’den trafik cezası yedi

-Emekli Zeki Yeloğlu'nun arabayı çalıştırması

-Röportaj

-Ceza makbuzunu göstermesi

-Detay görüntüler



( TEKİRDAĞ - ÖZEL) TEKİRDAĞ



- Çorlu’da ikamet eden 68 yaşındaki emekli Zeki Yeloğlu hiç gitmediği İzmir’den kendisine trafik cezası gönderildiğini söyledi.



Cezaya itiraz eden Yeloğlu 1994 model arabasını muayene ettirmesi gerektiği için ise cezayı faizi birlikte ödemek zorunda kaldığını belirtti.

Gözü gibi baktığı, garajından çıkarmadığı hatta kullanmaya kıyamadığı otomobiliyle hiç gitmediği İzmir’de şerit ihlali yaptığı gerekçesi ile trafik cezası yedi. İzmir’e gitmediğini ispat edemediği ve aracının muayene tarihi geldiği için de cezayı faizi ile ödemek zorunda kalan emekli Zeki Yeloğlu duruma tepki gösterdi. “Arabayla bir kere Çorlu dışına çıktım onda da şoför tuttum” İzmir’den kendisine ceza makbuzu geldiğini kaydeden Yeloğlu, “Bana ceza geldi, trafik cezası 20 Şubat 2018 günü sabah 08.11’de 235 TL’lik idari para cezası geldi. Ben buna itiraz ettim. Ben İzmir’e hiç gitmedim yaşım gereği de gidemem, ne taraftan gidildiğini de bilmem dedim. Ben hayatımda arabayla Çorlu dışına bir kez çıktım onda da 2 -3 sene evvel oğluma kız istemek için gittik onda da şoför tutarak gittik. Arabayı kendim kullanmadım. Ben il yaşım gereği de il dışına bile çıkamam” dedi.

“İzmir’e hiç gitmedim, Çorlu’da olduğunu ispat et dediler” İzmir’e hiç gitmediğini belirten Yeloğlu, “Bana o günlerde Çorlu’da olduğuma dair belge istendi. Ben de aradım, taradım araştırdım benim hesap ekstrelerimden dökümlerin hepsine baktım. O günde tekabül eden 19’u ve 21’ine ait hesap hareketleri var aksi gibi 20’sinde yok. Ben bu trafik cezası için mahkemeye dilekçe verdim hatta savcılığa da suç duyurusunda bulundum” diye konuştu.

Ceza geldiğinde ne hissettiği sorusuna da yanıt veren Yeloğlu, “Şok oldum. Gitmiş olsam kabullenirim. Gitmiş olsam, hata olmuş derim dikkat etmemişim derim, kabullenirim. Hiç gitmediğim yerden gelen ceza” dedi.

“Arabanın muayenesi geldiği için gitmediğim İzmir’den gelen cezayı faizi ile ödedim” Ceza makbuzunu aldıktan sonra hakimliğe dilekçe verdiğini savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Zeki Yeloğlu, “Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Benden Çorlu’da olduğuma dair belge istediler. Ben de Çorlu’dan çıktığıma dair belge istedim. O güne ait kayıtların bulunarak dosyaya eklenmesini istedim. Arabanın muayenesi geldiği için de bu cezayı ödemek zorunda kaldım. Faizi ile birlikte 293 TL ceza ödedim. Benim ödediğim ücrette herhangi bir şeyim yok. Fakat haksız bir iktisap olduysa haksızlıklar giderilsin istiyorum. Benim sorduğum kişiler çift plaka olabilir diyorlar, yanlış okuma olmuş olabilir diyorlar. Ben bunun o kadar hukuki bilgisine sahip değilim. Benim amacım ileride tekrar etmemesi. Tekrar başıma gelmemesi. Varsa bu şekilde hatalı işlemlerin düzeltilmesini talep ediyorum. Başka mağdurlar da varsa aynen bu şekilde mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.



