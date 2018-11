Hiç evlenmedi, engelli kardeşine hem abla hem anne hem baba oldu

-Melahat Aydın'ın babasından kalan ahşap evden detaylar

- Antalya'nın Akseki İlçesinde babasından kalan ahşap evde engelli kardeşi ile birlikte yaşayan 56 yaşındaki Melahat Aydın, 43 yıldır zihinsel ve bedensel engelli erkek kardeşine hem ablalık hem analık hem de babalık yapıyor. Daha önce yine kendisinin baktığı engelli olan iki kardeşi hayatını kaybeden, 2 kız ve bir erkek kardeşini de evlendiren vefakar abla, engelli kardeşine bakabilmek için gelen bütün evlilik tekliflerini geri çevirmiş. Engelli kardeşinin yıkanma ihtiyacından yemek ihtiyacına ve altını bağlanmasına kadar her şeyini karşılayan ve kendisinin herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan abla, kardeşi için engelli evde bakım aylığı ve yine kardeşinin engelli maaşı ile geçimini sağlıyor, Kaymakamlık'ta ihtiyaçlarını karşılıyor. Her gün devletine milletine dua edip, şükür ediyor. Allah benim arkama onu koymasın diyor. Mahmut, Lütfi ve Ali isimli 3 engelli kardeşinin doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olduğunu kardeşi Lütfi'nin 17 yaşındayken 1985 yılında, Ali'nin ise 25 yaşındayken 1998 yılında vefat ettiğini söyleyen Melahat Aydın " 3 engelli kardeşime sürekli ben baktım. 2 engeli kardeşimin ölümünden sonra kardeşim Mahmut'a çocuğum gibi bakıyorum. Annemi 2001 yılında kaybettim. Babamı da 2012 yılında kaybettim. Annem ve babam öldükten sonra engelli kardeşime hem analık, hem de babalık yapıyorum. Şu anda engelli kardeşim harici 2 kız ve 1 erkek kardeşim var. Hepsi evlendiler . Ben engelli kardeşlerime bakacağım diye burada kaldım. Kardeşim 43 yaşında. Ona bakabilmek için evlenmedim ve hiçbir yere gitmedim. Bundan sonrada evlenmeyi düşünmüyorum. Ölünceye kadar kardeşime bakacağım. Hayatımı engelli kardeşim ile sürdürmeye devam edeceğim. O benim canım. Onu hiçbir yere bırakmam. Günde 3 defa altına bez bağlarım. Ona kıyamam. Ona bir şey olsa ben biterim. Onu çok seviyorum. O benim her şeyim". dedi.

Aydın, her sabah uyandığında ilk işinin kardeşinin kahvaltısını hazırlayıp elleriyle o'na yedirmek olduğunu belirterek ' Bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Banyosunu yaptırıyorum. Temizliğini yapıyorum. Ben yüreği ile yaşayan bir insanım. Benim aklım yüreğime hiç söz geçiremez. Ben hayatımı engelli kardeşime adadım. Şimdi benim bütün amacım ona en iyi şekilde bakmak. " diye konuştu.