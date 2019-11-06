Heyelanlara köprülü çözüm İzle

-Ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda iş makinelerinin çalışması

-Projenin yüklenici firma şantiye şefi Mustafa Tarhan ile röp.



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat çevre yolunda heyelan riskine karşı devam eden 7 köprü çalışması 101 milyon 380 bin 500 TL’ye mal olacak. Tokat’ta 8 kilometrelik Çevre Yolu’nun Sivas girişi Geyraz Mahallesi bölgesinde yaşanan heyelan riskine karşı başlatılan çalışmalar kapsamında derin kazı destekleme sistemlerinin uygulamasının ardından köprü çalışması başlatıldı. Heyelan riski olan 7 noktada köprü yapılması için iksa çalışmalarının ardından yolun tek şeridi ulaşıma kapatılarak hafriyat çalışması yapıldı. Trafiğin tek şeritten sağlandığı çevre yolunda köprünün ayakları yükselmeye başladı.

Bağlar Köprüsü ile Geyraz Mahallesi arasında kalan yolda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren projenin yüklenici firma şantiye şefi Mustafa Tarhan, muhtelif kesimlerdeki heyelan ıslahı ve köprü yapım işinde iksa çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasının sağlandığını kaydetti.

Bu çalışmanın ardından sol şeritte hafriyatı boşaltarak köprü çalışmasına başladıklarını ifade eden Tarhan, “Tokat çevre yolundaki heyelandan dolayı daha önce yapılan geoduvar (Esnek istinat duvarı) şişmesi, patlamasından kötü zeminin boşaltılarak cephe panellerin yapılması ön görüldü.

Hedefimiz 2020 yılının haziran ayında sol şeritteki köprüleri bitirip sağ tarafa geçmek” dedi.

Tarhan, Tokat Çevre Yolunda yapılan köprü çalışmaların sözleşme bedeli olan maliyetin 101 milyon 380 bin 500 TL olduğunu sözlerine ekledi.



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