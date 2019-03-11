Heyelanın yuttuğu iş makineleri çıkarılmaya başlandı

-İş makinelerini çıkartma çalışmaları

-Toprak altında kalan loder ve kamyonlardan görüntü

-Heyelanın getirdiği kayalar ve topraklardan görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde heyelanın yuttuğu 2 iş makinesi ve 2 kamyon toprak altından çıkarılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Türk Dağının eteklerindeki karlar erimeye başladı.

Karların erimesi ile birlikte Çağlayan Deresindeki sularda yükselmeler yaşandı. Su debisinin yükselmesinden dolayı ilçeye bağlı Hüseyinli Köyü Çağlayan Mezrası yakınlarındaki özel bir firmaya ait elektrik santralinin su kanalının taşması sonucu önceki gün heyelan meydana geldi. Heyelanın getirdiği kaya parçaları ve topraklar, elektrik santralinde bulunan 2 adet loder iş makinesi ve 2 adet kamyonu yuttu. Elektrik santraline ait iş makinelerinin toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

