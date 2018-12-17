Heyelanın vurduğu bölge havadan görüntülendi Haberi

-- 14 Aralık 2018 günü arşiv görüntüler de eklenmiştir



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta etkili olan yağışların ardından Rat Mahallesi'ndeki yolda meydana gelen toprak kayması sonrası bölge havadan görüntülendi. 50 metrelik bölgede oluşan devasa heyelan nedeniyle ekiplerin bölge çalışma başlatması bekleniyor. Rat Mahallesi'nde üç gün önce yağmurla birlikte toprağın yumuşaması sonucu, mahalle arasındaki yolun altındaki yamaçta heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yolun bir kısmı çökerek yaklaşık 50 metre aşağıdaki Nizami Altuntepe'nin evinin istinat duvarına kadar yanaştı. Mahallelinin haber vermesiyle AFAD ekipleri çöken yolda incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı. Belediye ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerini sürdüren ekiplerin bölgede çalışma başlatması bekleniyor. Öte yandan heyelan drone ile havadan görüntülendi. Bazı mahalle sakinlerinin evlerine kadar yaklaşan heyelanın daha da büyümemesi için mahalle sakinleri bölgede bir an önce çalışma başlatılmasını istediler. (OA

