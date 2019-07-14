Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Heyelan yüzünden restorasyonu geciken cami yıkılmak üzere Haberi

Heyelan yüzünden restorasyonu geciken cami yıkılmak üzere Haberi

heyelanda zarar gören cami

Restorasyon Bild Kubbe Temel Kazısı 

-Caminin kubbesine uçmaması için dayatılan direkler
-Caminin duvarlarında oluşan derin çatlaklar
-Mahalle sakinleri ile röp.

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta meydana gelen heyelanda büyük zarar gören Horuç Camii yaklaşık 4 yıldır ibadete kapalı bulunurken, vatandaşlar heyelanın durdurularak caminin bir an önce restore edilmesini istiyor. Akdeğirmen Mahallesi'nde yaklaşık 4 yıl önce bir inşaat temel kazısı çalışmaları sonrasında Horuç Camii'nin duvarlarında derin çatlaklar meydana geldi. Cami yıkılma tehlikesine karşı ibadete kapatılırken, kubbe kısmı ve dış duvarları ağaç direklerle desteklendi. Mahalledeki evlerin de kayma riskine karşı bölge riskli alan ilan edildi. Fore kazıkları çakılarak kaymaya karşı önlem alındıktan sonra cami ve çevresindeki evler 2018 yılında riskli alandan çıkarıldı. Son olarak Nisan ayında Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri ile İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Özden camide incelemelerde bulundu. Yüzeysel kaymanın devam ettiği öngörüsü ile henüz restorasyon çalışmaları başlatılamazken, yıllardır camileri ibadete kapalı olan mahalle sakinleri ise heyelanın durdurularak biran önce restorasyon çalışmalarının başlatılmasını bekliyor. Mahalle sakinlerinden Fikret Aydemir, daha önce yangın tehlikesi de atlatan caminin alt tarafına inşaat için yapılan temel kazısı sonrasında kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Aydemir, “Camimizin alt tarafında inşaat yapılıyordu. Temel kayması sonucu bu hale geldi. Yaklaşık 4 yıldır camimiz bu şekilde duruyor. Gelip bakıyorlar, güçlendirme yapıp gidiyorlar. Yolda da kayma var. Gittikçe hasar büyüyor. Bunun biran önce yapılmasını istiyoruz. İlgilenmelerini istiyoruz. Caminin içine girenler var, tinerciler giriyor çıkıyor. Kablolarını çalıyorlar, yani bakımsız. Tarihi bir camimize sahip çıkmalıyız. Başka ülkede olsa böyle olmazdı” diye konuştu.
Öte yandan Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, statik raporları ve restorasyon projesi hazırlanan caminin zemininde yüzeysel kayma olduğunun gözlemlendiği kaydedildi. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun alacağı karara göre restorasyon çalışmalarının planlanacağı bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı