Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Heyelan sonrası hafriyat temizleme çalışmaları sürüyor

Heyelan sonrası hafriyat temizleme çalışmaları sürüyor

Yol açma çalışmaları

Bild Aşırı Yağış Trol 

-detaylar
-gece geçilen görüntüler

( ANTALYA )- Geçişler kontrollü olarak verilmeye başladı ANTALYA

- Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde aşırı yağış sebebiyle meydana gelen heyelanda kapanan Gündoğmuş-Manavgat ilçeleri arasındaki karayolunda hafriyat temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Ekiplerin bölgede yoğun şekilde çalışmalarına devam ederken, yarım saatte bir kontrollü olarak araçların geçişine izin veriliyor. Gündoğmuş-Manavgat karayolunun bir bölümünde toprak ve taş yığını oluşması nedeniyle dün gece boyunca yol trafiğe kapatılmıştı. Akseki Kaymakamı ve Gündoğmuş Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır, yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle kapanan yolun en kısa sürede yeniden açılması için ekiplerin yoğun çalıştığını, yarım saatte bir kontrollü olarak araçların geçişine müsaade edildiğini belirtti.

İlgili Foto Galeriler
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı