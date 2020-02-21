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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Heyelan sebebiyle 2 mahallenin yolu trafiğe kapandı

Heyelan sebebiyle 2 mahallenin yolu trafiğe kapandı

Ormanlık alanda yaşanan heyelan

İş Makinesi Bild Yaya Trafiği 

-Yolu kapatan taşlar
-Kayalar ve yol
-İş makinesinin çalışması

( MERSİN )- Yolun açılması için çalışmalar sürüyor MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde gün boyunca aralıklarla devam eden yağmur sonrası 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol heyelan sebebiyle trafiğe kapandı.Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Şahna ve Üzümlü mahallelerine ulaşımın sağlandığı Şahna-Müğlü arasındaki yol heyelan sonucu trafiğe kapandı. Ormanlık alandan kopan tonlarca taş ve toprak mahalle sakinlerinin kullandığı yolu kapattı. Güvenlik sebebiyle yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yolun açılması için iş makinesiyle çalışma başlatıldı.Mahalle Muhtarı Cumali Toker, 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yolun meydana gelen heyelanla kapandığını, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdiklerini belirtti.
Toker, ekiplerin yolun açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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