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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Heyelan nedeniyle yolda çökme meydana geldi - ZONGULDAK

Heyelan nedeniyle yolda çökme meydana geldi - ZONGULDAK

- Çöken yoldan detaylar - Çöken yolun kenarından geçen araçlar - Evi boşaltılan Nizami Altuntepe ile röportaj - Mahalle yolunda meydana gelen çökme nedeniyle bir ev boşaltıldıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta heyelan nedeniyle mahalle yolunda çökme meydana geldi, tehlike arz eden bir ev boşaltıldı.Alınan bilgiye göre, Rat Mahallesi Florya Sokak'ta, etkili olan sağanak sonrası heyelana meydana geldi. Heyelan nedeniyle oluşan çökme sonucu mahalle yolu ulaşıma kapatıldı.Mahalleye ulaşım ara sokaklardan sağlanırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince heyelan bölgesinde inceleme yapıldı. İncelemede risk altındaki bir ev güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede inceleme yaptıklarını belirterek, toprak kayması sonucu risk altındaki evde yaşayanları tahliye ettikleri kaydetti.
Boşaltılan evin sahibi Nizami Altuntepe de kayan toprağın evlerinin arkasına geldiğini anlatarak, "Toprak kayması nedeniyle AFAD ekipleri inceleme yaptı. Bize evi boşaltmamızı söylediler, biz de şimdi evden çıkıp yakınlarımızın yanına geçeceğiz." diye konuştu.

Muhabir Gesi Toprak Kayması 

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