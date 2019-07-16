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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden tahliye edildi

Heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden tahliye edildi

Zabıta Müdürü Halit Aydın’ın açıklamaları

Sağanak Yağış Bild Nadan Zabıta Trol 

-Olay yerindeki zabıta ve itfaiye ekipleri
-Zabıta ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri
-Heyelan yaşanan evin güvenlik şeridi içerisine alınması
-Binanın etrafından akan yağmur suları
-İtfaiye ve zabıta ekipleri
-Yol kenarında bekleyen mahalle sakinleri
-Heyelan yaşanan binadan genel görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sağanak yağışlar sonucu Sarıkorkmaz Mahallesi’nde oluşan heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden tahliye edildi. Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış Sarı korkmaz mahallesi Suphi Konak Caddesi’nde heyelana neden oldu. Edinilen bilgiye göre Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi üzerinde meydana gelen heyelanda 4 katlı binada yaşayan vatandaşlar tedirgin oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontrollerde heyelanın tehlike oluşturulması nedeniyle 4 katlı binada yaşayan ailelerden evlerini tedbir amaçlı boşaltmalarını istedi. 4 katlı binadan yaşayan vatandaşlar evlerinden ayrılıp başka evlere yerleştirildi. Zabıta ve itfaiye müdürlüğü ekipleri heyelan tehlikesi yaşanan evin etrafını güvenlik çemberi içerisine aldı. Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın söz konusu aileleri tedbir amaçlı tahliye ettiklerini ve teknik ekiplerin yarın inceleme yapacağını söyledi.

Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada “Toprak kayması nedeniyle Suphi Konak Caddesi numara 66’yı boşalttık. Şu an burada kimse yok. Yarın teknik ekip gelecek ve çalışmasını yapacak. Burası görüldüğü üzere 4 katlı bina. Yaşayanların hepsi akrabalarına gitti. Yarın gerekli incelemeler yapılacak. Binayı tamamen tedbir amaçlı olarak boşalttık” dedi.
Mahalle sakinleri heyelan nedeniyle tedirgin yaşarken, ekipler alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinden ayrıldı.
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