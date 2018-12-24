Heyelan korkusuyla yaşayan köylüler yardım bekliyor

-çocuklardan görüntü,

-köyün eski yeri ve yeni yerleşim alanından görüntü,

-köylülerin açıklamaları,

-çeşmeden su alan kadınlar, detaylar

-Muhtar Ali Güler'in açıklamaları



( ÇORUM )Heyelanlar sonucu evlerinde çatlaklar oluşan köylüler tedirgin ÇORUM - Çorum’un İskilip ilçesine bağlı İkipınar köyü sakinleri, köylerinde yaşanan heyelan nedeniyle evlerinde çatlaklar oluştu. Köylüler taşınmak için yetkililerden yardım bekliyor. İddialara göre, 1993 yılında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından bir heyet köyde meydana gelen heyelanlar nedeniyle taşınacağını söyledi.



Bu kararın ardından 74 haneli köyün 40 hanesi belirlenen yere taşınırken geriye kalan haneler ise mirasçı konumunda olduklarından dolayı köyde yaşamaya devam etti. Zaman zaman devam eden heyelanlar nedeniyle köyde yaşayanların evlerinde çatlaklar, bazı bölgelerde ise derin çukurlar oluştururken heyelan nedeniyle şebeke suyu bulunmayan içme suyu ihtiyacı ise çeşmelerden karşılanıyor. Köylüler geriye kalan konutlarında yeni yerleşim yerlerine taşınması için yetkilerden yardım istiyor. Ayrıca köyde bulunan şehit Jandarma er Kadir Okuyucu’nun mezarı da heyelan nedeniyle uçma tehlikesiyle karşı karşıya. İkipınar Köyü Muhtarı Ali Güler, 1993 yılında bir heyetin köyde meydana gelen heyelanlar nedeniyle 74 haneli köyün taşınacağını söylediğini belirtti.

O dönem köyde yaşayan 40 kişinin hak sahibi olduğu için evlerini belirlenen bölgeye taşırken diğerlerinin hak sahibi olmadıkları ve mirasçıları nedeniyle taşınamadığını dile getiren Güler, “1996 yılında taşınma işlemi tamamlanmasına rağmen şuanda geriye kalan 20 hane halen mağdur durumda. Hiçbir devlet kurumundan buraya yardım alamıyoruz. Köyde şebeke suyu yok. Heyelan olduğu için şebeke hattı yapılmıyor. Kadınlar çeşmelerden su taşıyor. Buradaki evlerin tamamının yeni yerleşim yerine aktarılmasını istiyoruz. Köyümüzde şebeke suyu dahi yok. Heyelan olduğu için şebeke hattı yapılamıyor. Köydeki diğer konutların yeni yerleşim yerine taşınmasını istiyorum. Bu konuda devlet büyüklerinden yarım bekliyoruz” dedi.

Köyde heyelan olduğu için yaşamanın çok zor olduğunu dile getiren Battal Arslan ise, “Şu anda mağduruz. Evler göçüyor. Geceleri evlerimiz sallanıyor. Bir kısmı taşında geri kalan hanelerinde taşınmasını istiyoruz” diye konuştu.

Köylü kadınlar ise sularının olmadığını belirterek, köyün alt yapısı olmadığı için köyün her tarafının çamurdan geçilmediğini ve geceleri evde uyuyamadıklarını belirttiler.

