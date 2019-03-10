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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Heyelan iş makinelerini yuttu Haberi

Heyelan iş makinelerini yuttu Haberi

Elektrik santralinden görüntüler

İş Makinesi Elektrik Santrali Uttu Aşırı Yağış 

-Yapılan çalışmalardan görüntüler
-Heyelanın getirdiği taş ve topraklardan görüntüler

( ADIYAMAN )- Dev iş makineleri toprak altında kaldı ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanda 3 iş makinesi ve 1 kamyonu yuttu. Edinilen bilgilere göre, Sincik İlçesine bağlı Hüseyinli Köyü Çağlayan Mezrası yakınlarındaki özel bir firmaya ait elektrik santralin üst kısmında aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi. Yaşanılan heyelanın getirdiği kaya parçaları ve topraklar, elektrik santralinde bulunan 2 adet loder diye tabir edilen iş makinesi, 1 kepçe ve 1 adet kamyonu yuttu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Elektrik santraline ait iş makinelerinin toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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