Heyelan dolayısıyla kapanan köy yolu - BATMAN

- Bozularak kayan asfalt yol - İl Özel İdaresi ekiplerini yeni yol açma çalışması - DetaylarHeyelan dolayısıyla kapanan köy yoluBATMAN (AA) - Sason'da heyelan dolayısıyla kapanan köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.Alınan bilgiye göre, Aydınlı köyü ile bağlı Yeni Çakmak mezrasını Yücebağ beldesine bağlayan yol geçen ay meydana gelen heyelan dolayısıyla kapandı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri heyelan bölgesinin üst kısmında yol yapımına başladı. Aydınlı köyü ile Yeni Çakmak mezrasından Yücebağ beldesine ulaşım yolun kapalı olması dolayısıyla Sason ilçesi üzerinden sağlanıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım