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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Heyelan anı saniye saniye böyle görüntülendi Haberi

Heyelan anı saniye saniye böyle görüntülendi Haberi

Yola heyelanın inmesi

Kamera Güvenlik Önlemi Aktüel Trol 

-Toprak kayması yaşanan yoldan aktüel görüntüler
-Yolun havadan görüntüleri
-Detay

( KOCAELİ )- Yolu kapatan heyelan kameraya yansıdı- Çöken alan havadan görüntülendi KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Siretiye köyü yolu, meydana gelen heyelan sonrası kısa süreli ulaşıma kapandı. Çökme anının saniye saniye kaydedildiği yol havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Gölcük ilçesinde etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrasında Siretiye köy yolunda heyelan meydana geldi. Yağışlarla gevşeyen yamaçtaki toprak kütlesinin üzerindeki ağaçlarla birlikte kayarak yola inmesi sonrası köy yolu kıs süreli ulaşıma kapandı. Vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen çökme olayı sonrasında Jandarma ekiplerince alana gelerek güvenlik önlemi aldı. İnsansız hava aracı ile havadan görüntülenen heyelanlı yola devrilen ağaçların kesilmesi sonrasında tek şeritten kontrollü ulaşım verilmeye başlandı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ise yola düşen heyelanlı toprağı tamamen temizlemek için çalışma başlattı.
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