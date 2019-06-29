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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Heybeliada'da orman yangını - İSTANBUL

Heybeliada'da orman yangını - İSTANBUL

- Yangından detaylarHeybeliada'da orman yangını - İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyorİSTANBUL (AA) - Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Heybeliada'nın güneybatı kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada İftaiye ekipleri sevk edildi. Takviye için Maltepe ve Kartal'dan da itfaiye ekibi istendi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale 

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