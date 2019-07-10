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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hevsel bahçelerindeki uyuşturucu operasyonu tamamlandı

Hevsel bahçelerindeki uyuşturucu operasyonu tamamlandı

Operasyon hazırlığı

Polis Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Operasyonu Basın Mensupları 

-Özel hareket ve polislerin hevsel bahçelerine inmesi
-Hevsel bahçelerinde yapılan aramalar
-Bulunan hint kenevirlerinin imha edilmesi
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Hevsel Bahçelerinde özel harekat, 300 polis ve drone desteği ile sabah saatlerinde başlatılan uyuşturucu operasyonu tamamlandı. Özel harekat ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi Hevsel Bahçelerinde yasa dışı Hint kenevirlerini tespit etti. Drone ve hassas burunlu köpek desteği ile gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen Hint kenevirleri, ekildikleri yerde koparılarak imha edildi. Operasyonla ilgili ayrıntıların, daha sonra basın mensupları ile paylaşılacağı bildirildi.

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