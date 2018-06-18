Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu - DİYARBAKIR

- Polis ekiplerinin Hevsel Bahçesine girmesi - Ekiplerin bahçede arama yapması - Aramalarda kullanılan drone ve hassas burunlu narkotik köpekleri - Tespit edilen uyuşturucunun imha edilmesiHevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültürü Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 200 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Tespit edilen Hint kenevirleri, polis ekiplerince numune alınmasının ardından imha ediliyorDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden 200 polisin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, drone ve hassas burunlu narkotik köpekleri aracılığıyla belirlenen Hint kenevirleri, polis ekiplerince numune alınmasının ardından imha ediliyor.Çalışmaya ilişkin bilgi veren emniyet yetkilisi, şube müdürlükleri olarak yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik operasyon başlattıklarını belirtti. Operasyonda teknolojik imkanlardan faydalandıklarını ifade eden yetkili, "Hint kenevirlerinin piyasaya sürülmeden imha edilmesi, toplumumuzun özellikle genç nüfusun bundan olumsuz etkilenmemesi adına bizim için güzel bir adım." şeklinde konuştu.