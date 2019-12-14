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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı - DENİZLİ

HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı - DENİZLİ

- Denizli 'de hidroelektrik santralında suya düşmek üzere olan kedinin kurtarılması - Teknisyenin kurtarması (cep telefonu görüntüsü)HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Acıpayam ilçesindeki hidroelektrik santralinde suya düşmek üzere olan kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.Sandalcık Mahallesi Gökçay üzerindeki Karaca Karataş 1 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) elektrik teknisyeni Adem Yılmaz, kapak bölümünde yavru bir kedinin suya düşmek üzere olduğunu fark etti.Arkadaşlarının yardımıyla beline ve merdivene bağladığı halatlarla aşağı inen Yılmaz, santrale giden kanalın kenarında çıkıntıya tutunmuş halde bekleyen yavruyu aldı. Merdivenin sallanışına aldırış etmeyen ve dengesini sağlamakta zorlanan teknisyen, kediyi yukarı çıkarmayı başardı.Yılmaz'ın çabası arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde, Yılmaz'ın, kurtulduktan sonra hızla uzaklaşan kedinin arkasından "Gel bir teşekkür et." demesi ve arkadaşları tarafından tebrik edilmesi yer alıyor.

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