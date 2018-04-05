Hermes’in patronu 'Taksim 360' projesini inceledi Haberi

-Xavier Hermes ve heyettekilerin görüntüsü

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( İSTANBUL ) Hermes’in patronu "Taksim 360" projesini inceledi- İngiliz Kraliyet Ailesi Üyesi Kent Prensi Michael Franklin de Hermes'e eşlik etti- Hermes’in kurucusu Xavier Hermes Taksim 360’ı incelemek için İstanbul’a geldi İSTANBUL



- Dünyaca ünlü lüks giyim markası Hermes’in kurucusu Xavier Hermes, Taksim 360 projesini incelemek için İstanbul’a geldi. Beyoğlu’nda bulunan satış ofisini ziyaret eden Hermes’e Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti. Dünyaca ünlü lüks giyim markasının kurucusu ve sahibi olan Xavier Hermes İstanbul’da yeni mağaza ve iş olanaklarına bakmak için Taksim 360 projesini ziyaret etti. Hermes’le beraber İngiliz Kraliyet Ailesi Üyesi Kent Prensi Michael Franklin ve Brazzeville Vakfı Başkanı Fransız iş insanı Jean Yves Ollivier de projeyi incelemek için Xavier Hermes’e eşlik etti.Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıraÇalık Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı Gonca Özgül ve eski Paris Büyükelçisi aynı zamanda Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı Hakkı Akil de projeyi misafirlere sunmak üzere Taksim 360 satış ofisine geldi. Projeyi Xavier Hermes ve beraberinde gelen heyete tanıtmak için konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bu parça 120 yıl evvel inşa edilmiş bir şehir parçacığı ve binalar 25 metre, 30 metre, 40 metre şeklinde küçük binalar olarak yapılmış. Otopark yok. Zaten yapıldığında araba yok. Biz burada bütün şehrin binasının ruhunu koruyarak, içten de tevhid ederek yeniden bir ihya ve inşa yapmış olduk. Bu peşinden daha çok turizm çekilmesinin de en önemli anahtarı oldu. İnsanlar kendi tarihlerini şehir merkezinde öğreniyorlar ama dışarıda yaşamayı tercih ediyorlar. Oysa turistler şehrin eski merkezlerine gelip orada konaklamayı ve çevreyi solumayı arzu ediyorlar. Beyoğlu, Taksim Meydanı çevresinde 50 bin yatağımız var. Bu 50 bin yatak her gün yüzde 80 oranında doluyor. Biz burada eğlence anlamında, konaklamanın dışında yemesi, içmesi, hoş vakit geçireceği mekanlar ve değişik atraksiyonlarla turisti burada 4 güne kadar tutmayı başardık. Fakat bu alandan beklentimiz çok fazla. Binalar hem eski hem de modern ihtiyaçları mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Altında otoparkları var. İnsanların istediği iki şey; hem tarihi solumak istiyorlar hem de konfor istiyorlar. Bu ikisini veren bir nokta olarak turistlerin uğrak noktası olacağını biliyoruz. Dünyaca meşhur markaların gelmesini de arzu ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından toplu bir hatıra fotoğrafı çekildi.

