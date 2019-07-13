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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Herkül için yola çıkan yatçılar, Giresun adasına ulaştılar

Herkül için yola çıkan yatçılar, Giresun adasına ulaştılar

Yatların gelişi

Mitoloji Nani Gesi 

-Adanın etrafından tur atması
-Genel detaylar

( GİRESUN ) GİRESUN

- Yunanistan'ın Volos bölgesinden ‘DADDralli Karadeniz 2019’ etkinliği kapsamında yola çıkan mitolojik hikayeleri ile ünlü Giresun adasına ulaştı. "Argonotların izinde altın postun peşinde" sloganıyla yola çıkan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğine bağlı (DADD) 12 yat Yunanistan’dan başlayan yolculuğu Gürcistan’da son bulacak. Güzergah boyunca mitolojik olaylar ve hikayelerle anılan bölgeleri rotalarına koyan yatçılar Herkül’ün altın postun peşinden geldiği Giresun adasına gelerek adanın etrafında Herkül’ün yaptığı gibi 3 tur atarak yollarına devam ettiler. Yelkenliler Gürcistan’a ulaşmak için tekrar rotalarına devam ederek Giresun’da ayrıldılar.
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