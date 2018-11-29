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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Herkesin gözü önünde köprüden atladı Haberi

Herkesin gözü önünde köprüden atladı Haberi

Olay yerinden görüntüler

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( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat'ın Erbaa ilçesinde köprüye çıkan yaşlı kadın herkesin gözü önünde atlayarak yaşamına son verdi. Olay öğle saatlerinde Karayaka Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen yaşlı kadın köprü korkuluklarına çıkıp kendisini Kelkit Çayı'na bıraktı. Durumu gören vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Köprüden geçerken olayı gören Harun Duman otomobilinden inip suya girerek yaşlı kadını sudan çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaşlı kadın Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis yaşlı kadının kimliğini ve intihar sebebini araştırıyor. (ŞK-UY-
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