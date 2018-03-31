'Herkes Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok memnun' - AFRİN
"Herkes Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok memnun" - AFRİN - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma'nın açıklamasıAFRİN/ANKARA (AA) - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Zeytin Dalı Harekatı'ndan herkesin çok memnun olduğunu belirterek, "Çünkü şu anda huzur içerisindeler." dedi. Cuma, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezini ziyaret ederek bölge halkıyla buluştu.Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terörsüz Afrin 'deyiz. Bundan sonra Afrin 'de sadece huzur olacak. Aynı zamanda, biz Mehmetçiklere Suriye’nin her yerinden, özellikle Türkmenlerinden, Halep'inden Humus'undan, Şam'ından, Türkmen Dağı'ndan, Rakka'dan bol selamlar getirdik." değerlendirmesinde bulundu.TSK ve ÖSO'ya verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eden Cuma, "Bu insanlar omuz omuza çatıştılar. Bu bölgeyi huzura kavuşturdular. ( Afrin 'deki) Herkes Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok memnun. Çünkü şu anda huzur içerisindeler." ifadelerini kullandı.