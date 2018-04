Herkes Uludağ'da ormanda arıyordu, şehir merkezinde çıktı

-yakınlarının gençle konuşması

( BURSA - TOPLU) - Uludağ'da kaybolan ve geceyi ormanda geçiren genç, 10 kilometre yürüyerek yaklaşık 18 saat sonra şehir merkezine indi - Ablasını telefonla arayan gencin yakınları gözyaşına boğuldu BURSA



- Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde dün ailesiyle gittiği piknikte kaybolan ve geceyi ormanda geçiren genç, 10 kilometre yürüyerek yaklaşık 18 saat sonra şehir merkezine inmeyi başardı. Dünden bu yana 100 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından Uludağ'da ormanlık alanda aranan genç şehir merkezinde çıktı. Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Hasan Can Altan, dün 16.00 sıralarında ormanlık alanda kayboldu. JAK, AFAD, NAK ve BAKUT ekipleri dün akşam saatlerinde 4 bir koldan arama faaliyeti başlattı. Gece verilen aranın ardından arama çalışmaları sabah yeniden başladı.

Bu arada, ormanlık alanda patika yolu takip ederek aşağı inen Altan, 19 kilometre yürüyerek yaklaşık 18 saat sonra Maksem Gökdere bölgesine indi. Burada yoldan geçen bir vatandaştan telefonunu alan Can Altan, ablasını aradı. Ablasıyla konuşan genç nerede olduğunu anlatırken, ablası, annesi ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kurtarma ekipleri, Maksem Gökdere mevkiine sevk edildi. Hasan Can Altan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Altan'ın her hafta Uludağ'da kamp kurduğu öğrenildi. Gencin ailesi, kendisiyle buluşmak üzere yola çıktı. (ÖK-ÖK-Y)