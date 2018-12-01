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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Herkes oraya akın ediyor... Sezon açılmadan otellerde rezervasyon oranı yüzde 85’e çıktı Haberi

Herkes oraya akın ediyor... Sezon açılmadan otellerde rezervasyon oranı yüzde 85’e çıktı Haberi

Uludağ’da gezen vatandaşlar detay

Hafta Sonu Doluluk Oranı Güneşli Hava Güneşli Hafta Sonu Tatili 

-fotoğraf çekinen vatandaşlar detay
-kartopu oynayanlar
-Erçin Yalçın RÖP.
-ARŞİV

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa’da çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olmasına karşın Uludağ’da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşin yüzünü gösterdiği zirveye akın eden vatandaşlar yazdan kalma bir havada kar keyfi yaşıyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı zirvede sezonun başlamasına 1 ay olmasına rağmen otellerdeki rezervasyon oranı yüzde 85’e ulaştı. Yılbaşı ve sömestre tatili için otellerde yer bulmak neredeyse imkansız. Teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ sezon açılmadan tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonunu güneşli hava ve yağan kar’ı fırsat bilen vatandaşlar sezon öncesi karın tadını çıkarmak için Uludağ’a akın etti. Talep bu denli fazla oyunca Uludağ'a gidiş ve dönüşlerde teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bursa'da puslu ve yağmurlu bir hava olmasına rağmen zirvede yazdan kalma bir günün yaşanması hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenlere muhteşem bir gün yaşattı. Güneş ve karın keyfini aynı anda yaşayan vatandaşlar kar üzerinde mangal yapıp kartopu oynadı. "Sezonu beklemeden akın ettiler" 5 yıldır Uludağ’da otel işlettiğini ve önceki senelerde bu kadar talep olmadığını öne süren Alkoçlar Otel Bölge Müdürü Erçin Yalçın," 5 senedir Uludağ’dayım. Daha önce böyle bir ilgi hiç görmedim. Çok yoğun talep var. Rezervasyonlar şuanda yüzde 85 oranında. Bir hafta içerisinde bütün oteller sezon açılışını yapacak. Daha sezon açılmadan bu kadar yoğunluk var ise sezon açıldığında nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Yüzde yüz doluluk oranını yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
(SA-UGR-
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