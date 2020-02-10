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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Herkes kardan adam yaptı, onlar kardan kale yaptı İzle

Herkes kardan adam yaptı, onlar kardan kale yaptı İzle

Parklarda çocukların kayması

Mucit Gesi Kardan Adam Kullar Kar Yağışı 

-Parklarda aileler ile birlikte kardan adam yapılması
-Çocukların kardan kale yapması
-Baba Zeki Mazlum ile röp
-Çocuklar ile röp
-genel detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- (ÖZEL) Düzce’de 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından bir çok kişi kar yağışının tadını çıkartmak için sokaklara döküldü. Herkesin kardan adam yaparken, bazı vatandaşlar ve çocuklar kardan kale yaptı. 3 gündür Düzce’de etkili kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Okullarında tatil olması ile birlikte sokaklara dökülen çocuklar aileleri ile birlikte karın keyfini doyasıya yaşadı. Bahçeşehir bölgesinde parklarda bulunan rampalarda kayak yaparken, bazı ailelerde çocukları ile birlikte kardan adam yaptı. Kışın mevsiminin sembolü olan kardan adamı yapmak yerine bazı ailelerde kardan kale yaptı. Çocuklarını kardan kale için seferber eden Baba Zeki Mazlum, “2 gün daha kar yağarsa ben buraya kardan ev ve kardan tünel yaparım” dedi.
Baba Mazlum: ‘ Biz çocuklarla değişiklik olsun istedik. Karıda fırsat olarak gördük. Biraz kalıp malzemesi ile çocukların yüzde yüz emeği ile kardan kale yapmaya çalışıyoruz. Zor değil çalışınca neler yapabileceğimizi görüyoruz. Çok ciddi bir şey, bir şeye başlayabilmek. En önemli şey başlamaktı. Bizde başladık. Sanırım bitireceğiz. Kule çok zor. Yıkım denk gelmez ise 1 saate işimiz biter. Bir çay ısmarlayabiliriz gelenlere. En az 2 saate yakındır aralıksız çalışıyoruz. Susadık terledik bu havada. Biz kardan kale yapıyoruz. Aslında bunlar 1 gün daha kar yağsa başkalarının fikride kardan kale kardan ev gibi değişik şeyler yaparlar. Kar 2-3 senedir dengeli yağmıyordu. Bu sene bize böyle bir fırsat verdi. Yoksa Türk halkında ne mucitler var. 2 gün daha kar yağarsa ben buraya kardan ev ve kardan tünel yaparım" dedi.
Çocuklar ise, kardan kale yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
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