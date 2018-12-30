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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Herkes 'İle de France' kuzularının peşinde

Herkes 'İle de France' kuzularının peşinde

BERKAY YILDIZ RÖPORTAJI

Hayvan 

-DETAYLAR

( BURSA )- Bu kuzulardan almak istiyorsanız en az 6 ay sıra bekleyip hatırı sayılır para ödemeniz gerekiyor BURSA

- Üç aylık ikibin beşyüz liraya satılan İle de France kuzular rağbet görüyor. Kuzulardan satın almanız için en az altı ay öncesinden sıraya girip kaparo yatırmanız gerekiyor. Et ve yavru verimi yüksek olan koyun ırklarından birisi olarak gösterilen İle de France koyun ve kuzuları üreticinin yüzünü güldürüyor. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde damızlık koyun üreticiliği yapan işletmeden kuzu, koyun ve koç almanız için en az altı ay beklemeniz gerekiyor. Küçükbaş hayvan üreticisi Berkay Yıldız, “Yenişehir’de işletmemiz var, küçükbaş damızlık hayvan üzerine çalışıyoruz. Yalnızca İle de France yetiştiriyoruz. Hayvan satışlarımızda altı ay öncesinden kaporalarını aldığımız hayvanlarımızı üç aylık olarak teslim ediyoruz. Aşıları, herşeyi tam anlamıyla yapıldıktan sonra, hayvanlarımız yeme alışınca üreticilerimize teslim ediyoruz. Hayvanlarımızın üç aylık ücretleri 2500 lira. Dişi ve erkek satış fiyatlarımız var” diye konuştu.
Yıldız, “İle de France koyun ırkı Fransızların dünyaca ünlü koyun ırklarından birisidir. En büyük özellikleri etçi bir hayvan olması ve çoklu doğum özelliğine sahip olması. Biz bu saf ırkı Fransa, Romanya, Ukranya gibi ülkelerden bulamayınca sonunda Macaristan’da 2 ay bütün çiftliklerde yaptığımız araştırmalar sonunda bularak özel izinle Türkiye’ye getirdik. Bu koyunların kuzuları 3 ayda ortalama 60 kiloya ulaşırken, diğer ırklarda bu rakam 35-40 kilo arasında kalmaktadır. Aynı zamanda koçları etçi özelliklerini melezlemede diğer ırklara aktararak üreticinin daha az sürede daha fazla gelir elde etmesine sebep oluyor. İlerleyen zamanlarda anaç koyun satışımız da olacak. 1-2 yaşlarında koç satışlarımız var. Büyük koçlarla ilgili 1 yaşında olanları 4500 lira civarında satıyoruz, baba koçlar da 6 bin lira civarında. Bu koyunun en büyük özelliği ikizlik, üçüzlük oranının yüksek olması ve et randımanının çok iyi olması. Yüz günlük bir kuzumuzun canlı ağırlığı 55 kiloya ulaşmaktadır” dedi.

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