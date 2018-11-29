'Herkes İçin Fırsat Herkes İçin İş Projesi' - MERSİN Haberi
"Herkes İçin Fırsat Herkes İçin İş Projesi" - MERSİN - Herkes İçin Fırsat Herkes İçin İş Projesi - Toplantıya katılanlardan görüntüler - UGDD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata'nın konuşması Mersin 'de "Herkes İçin Fırsat Herkes İçin İş Projesi" - Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneğince Emeğe Destek Programı kapsamında yürütülen, "Herkes İçin Fırsat Herkes İçin İş Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi - UGDD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata: - "Kamuda toplam 225 kişi, özel sektörde de yaklaşık 250 kişi var. Maaş olarak asgari ücret ödüyoruz. Sigorta, işveren payını bütün bunları biz ödüyoruz"MERSİN (AA) - Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği (UGDD) tarafından Emeğe Destek Programı kapsamında Almanya Ekonomik ve Kalkınma Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Herkes İçin Fırsat Herkes İçin İş Projesi"nin Mersin açılışı yapıldı.UGDD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen projenin açılışında bir sunum yaptı.Programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Korkutata, projenin Suriyeli sığınmacılar ve Türklerin kaynaşması için yapıldığını söyledi.
Projeyle Konya, Mersin ve Kilis'te 500 kişinin istihdamını sağladıklarını anlatan Korkutata, şunları belirtti:"Bunu Almanya Ekonomik ve Kalkınma Bakanlığından destek alarak yaptık. Kamuda toplam 225 kişi, özel sektörde de yaklaşık 250 kişi var. Maaş olarak asgari ücret ödüyoruz. Sigorta, işveren payını bütün bunları biz ödüyoruz. Arkadaşlarımız burada kontrol aşamasından da geçiyorlar. 'Meslekten memnun musunuz?' diye soruyoruz ve bunu sık sık kontrol ediyoruz. Kamuda da derneğimizin çalışanı olarak bir dış görevlendirme gönderiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile bir protokolümüz var. Bunlara biz 3 ilde de 1,5 ay boyunca Türkçe dil kursları verdik. Bunların aynı zamanda çalışma izinlerini alacağız. Çalışma izinlerinin önemi hem bir haksız rekabeti önlemek aynı zamanda da kayıt dışı istihdamın önüne geçmek."Korkutata, projenin eylül ayında başladığını şubat sonunda tamamlanacağını, dernek olarak çalışmayı 10 ilde 2 bin kişiye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.