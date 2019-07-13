Hera’nın dondurma keyfi İzle



- Bursa’da artan sıcaklardan dolayı zor anlar yaşanırken, Hera isimli kedinin dondurma keyfi renkli görüntülere sebep oldu. Yaz aylarıyla birlikte hava sıcaklığının arttığı Bursa’da zor anlar yaşanırken, aynı zamanda ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Sibel Zengin, sıcak havalardan bunalan İran kedisi Hera’ya dondurma yedirdi. Külahtaki dondurmayı afiyetle yiyen Hera’nın görüntüleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

