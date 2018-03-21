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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Her yıl yüzlerce Filistinli Türkçe öğreniyor (2) - GAZZE

Her yıl yüzlerce Filistinli Türkçe öğreniyor (2) - GAZZE

- Gazze İslam Üniversitesi - Gazze İslam Üniversitesi bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi’nde Türkçe kursu görenler - Türkçe Öğretmeni Faruk Esen ile röportaj - Gazze li tıp öğrencisi Eymen Zakkud ile röportajİşgal altındaki Filistin topraklarının tamamında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi her yıl yüzlerce kişiye Türkçe eğitimi veriyor. - Türkçe öğretmek için 6 yıldır Gazze ’de yaşıyorİsrail ablukası altındaki Gazze ’ye ilk defa 2012’de gelen Türkçe Öğretmeni Faruk Esen, şimdiye kadar yüzlerce Gazze li Filistinliye Türkçe öğretti.Türkçe Öğretmeni Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Buraya YEE'nin desteğiyle geldim. Bu ilk önce bir senelik projeydi. Daha sonra Türkçeye yoğun bir talep oldu. Bu sebeple burada kalışımız biraz daha uzadı. Yine aynı şekilde YEE’nin desteğiyle burada devam ediyoruz.” dedi.
Gazze li tıp öğrencisi Eymen Zakkud ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de eğitimine devam etmek istediğini ve bunun için Türkçe öğrendiğini belirterek, öğretmeni Faruk Esen’den aldığı Türkçe derslerinden çok memnun olduğunu ifade etti.

Muhabir Öğretmen Tıp Öğrencisi İsrail İşgal 

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