Her yıl yüzlerce Filistinli Türkçe öğreniyor (1) - KUDÜS Haberi
- Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi binası - Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe dersi gören kursiyerler - Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir ile röportaj - Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi Eğitim Koordinatörü Selçuk Gürler ile röportaj - Kudüs 'teki merkezde Türkçe kursuna devam eden 17 yaşındaki Filistinli Benan El - Hedmi ile röportajİşgal altındaki Filistin topraklarının tamamında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi her yıl yüzlerce kişiye Türkçe eğitimi veriyor. Kudüs 'te 4 yıl önce açılan Türk Kültür Merkezi düzenlediği birçok kültürel etkinliğin yanı sıra profesyonel hocalar tarafından Türkçe eğitimi de sunuyor. Bu kurslarda en başarılı yirmi Filistinli her yaz bir aylığına Türkiye'de bir şehre giderek Türkçe pratik yapma imkanı buluyor.Bir ay boyunca öğrencilerin tüm masrafları Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi tarafından karşılanıyor. - 4 yılda 5 bin Filistinli Türkçe öğrendiYunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs 'te yaklaşık 4 yıldır faaliyet yürüttüklerini söyledi.
Bu yılın başında Ramallah'ta bir Türk Kültür Merkezi açtıklarını ifade eden Özdemir, bu iki merkezin dışında Filistin’in farklı şehirlerindeki üniversitelerde Türkçe dersleri verdiklerini belirtti. Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi Eğitim Koordinatörü Selçuk Gürler ise bir yıldan beri burada görev yaptığını belirterek, “Çok önemli bir görevi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Çünkü burası Filistinli kardeşlerimizin başkenti Doğu Kudüs . Şu ana kadar 200 öğrenciye Türkçe eğitimi verdim.” dedi. Kudüs 'teki merkezde Türkçe kursuna devam eden 17 yaşındaki Filistinli Benan El - Hedmi de AA muhabirine yaptığı Türkçe açıklamada, “Burada Türkçe öğreniyorum. Çünkü Türkiye’de üniversite okumak istiyorum. Buradan çok memnunum. Hocalarım çok iyi. Türkiye’yi çok seviyorum.” dedi.