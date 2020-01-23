Her yıl taşkın yaşanıyordu, bu yıl kuraklık yaşanıyor Haberi

-MERİÇ NEHRİ

-KÖPRÜLERİN GÖZLERİNDEN SU AKMIYOR

-OLUŞAN ADACIKLAR

-NEHİRLERİN BOŞ OLUŞU

-SUYUN DİBİ GÖRÜNÜYOR

-KÖPRÜLERDEN DETAY

-KÖPRÜLERİN GÖZLERİ

-MUSTAFA SUİÇMEZ RÖPORTAJ

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER



( EDİRNE - ÖZEL)- Edirne'de, nehirlerin debisi 3 kat düştü EDİRNE



- Edirne’de kış döneminde her yıl taşkın yaşanan Meriç ve Tunca Nehirlerinde su seviyesi bir yılda yaklaşık 3 kat düşerek adeta kuruma noktasına geldi. Geçen yılların aynı döneminde coşkun akan nehirler sel taşkınlarına neden olmuş ve mahsur kalan vatandaşlar askeri zırhlı tanklarla kurtarılmışken şimdi ise nehirlerde adacıklar oluştu. “Her Ocak ayında sel yaşanırdı şimdi ise kuraklık yaşanıyor” Trakya Bölgesi’nin en önemli akarsularından Meriç, Tunca ile birlikte Edirne bölgesine hayat veren nehirler son aylarda yaşanan kuraklıktan dolayı adeta kurudu. Kurak geçen sonbahar ve kış mevsiminde Meriç Nehri’nde su seviyesi 22 Ocak 2018 tarihinde 182 metreküp/saniye iken bugün ise 72 metreküp/saniyeye kadar düştü. Tunca Nehri’nde de su seviyesi 22 Ocak 2018 tarihinde 26 metreküp/saniye iken bugün ise 10 metreküp/saniyeye kadar düştü. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte nehirlerin yatağında kum adacıkları oluştu. Geçen yılların aynı döneminde coşkun akan nehirler sel taşkınlarına neden olmuş ve mahsur kalan vatandaşlar askeri zırhlı tanklarla kurtarılmıştı. “Yaz ayında bu kadar kuraklık olmadı” Bu zamana kadar kış mevsiminde böyle bir kuraklık görmediğini söyleyen Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, ciddi kuraklık olduğunu ifade ederek, Cuma günü Selimiye Camisinde yağmur duası yapacaklarını belirtti.

Şuan yaşanan kuraklığın yaz mevsiminde bu kadar etkili olmadığının altını çizen Suiçmez, yağış olmazsa üreticiyi zor günlerin beklediğini söyledi.



“Çiftçi zor durumda kalacak” Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, geçen yıl metrekareye 790 litre yağış düşerken bu yıl metrekareye 400 litre yağışın düştüğünü söyledi.



“Şuan baktığımızda mahsulün sıkıntılı bir süreci yok ama bu günlerde kış yağışını almamız lazım” diyen Arabacı, “Eğer yağış almazsak çiftçi zor durumda kalacaktır” açıklamasında bulundu. “Böyle kuraklık görmedik” Tarım-Koop Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı, Köy-Koop Edirne Birliği Başkanı Ahmet Erken, “Aralık Ocak aylarının böyle bir kuraklık görmedik. Buğdayların yağmura ihtiyacı var. Çeltik üreticisi tedirgin. Barajlarımız boş. Bulgaristan'da barajlar boş. Nehirlerin debisi düşük. Geçen yıllar taşkınlar yaşanıyordu bu yıl kuraklık yaşanıyor”dedi.

Öte yandan, Edirneliler yarın Cuma Namazı öncesi Selimiye Cami'nde, yağmur duası yapacak.



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