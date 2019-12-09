Her yerde aranan cezaevi firarisi Kocaeli’de yakalandı

--Detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’de tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettikten sonra 13 farklı suç işleyen şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de 2018 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden K.B. (30), kayıplara karıştı. Şahsın yakalanması için polis ekipleri inceleme başlatırken, şahıs Kocaeli’de hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, parada sahtecilik gibi birçok suç işledi. Karıştığı 13 farklı suçtan dolayı hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen şahsın yakalanması için Kocaeli Emniyeti İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. “Hepinizi seviyorum” Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde şahsın İzmit ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından şahsı saklandığı eve operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıs yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahıs adliyeye sevki sırasında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarının sorusuna, “Hepinizi seviyorum” diyerek cevap verdi.



loading...