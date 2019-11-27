Her parçası ayrı değerlendiriliyor... Moringa bitkisi ekonomiye 500 bin TL katkı sağlayacak



Tatlı bir yoğunluk var. Süzen poşet çay ve dökme çay ile birlikte sabun ve şampuan da hazırlanıyor. Yeni ürünlerin ambalajlanmasının yanında Moringa ekstraktlarının çıkarılarak kozmetik ve ilaç endüstrisine gönderimi sağlanıyor. Yeni ürün olarak Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen Moringa pişik kremi , Moringa burun spreyi ' çok yakında satışa hazır olacak ' dedi.

Ekonomiye 500 bin TL'lik katkıÖğretim Görevlisi Kenan Ercan, moringa bitkisinin bu yıl ülke ekonomisine 500 bin TL'lik katkı sağlayacağını belirterek, ' Ülkemiz ekonomisine bu yıl 500 bin liralık katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çok yakında bu rakamlar katlanarak büyüyecek. Kooperatif çatısı altında güç birliği ile 50 milyon liralık potansiyelin alt yapısını oluşturduk. Bununla ilgili e-ticaret sitemiz vardı. Buna e-ihracat alt yapısını da ekleyerek, ülke ihracatına karınca kararınca katkıda bulunmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu millileşme hamlesinde ilaç, gıda, kozmetik sektörlerine ham madde sağlayarak biz de destek olmaya çalışıyoruz. Bu amaçla kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Bu hedeflere adım adım ilerliyoruz ' şeklinde konuştu.

Meme kanseri tedavisinde kullanılabilirErcan, moringa bitkisinin meme kanseri tedavisinde olumlu etkileri konusunda da ciddi çalışma yürüttüklerini anlatarak, ' Meme kanseri ile ilgili ciddi çalışmalarımız oldu ve çok olumlu neticeler elde ettik. Ege Üniversitesi ile birlikte Moringa bitkisinin büyük baş hayvan süt verimine etkilerini inceliyoruz. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde çeşitli hastalıklar üzerinde bu bitkinin etkilerini inceliyoruz ' diye konuştu.





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